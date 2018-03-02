36 قتيلاً بهجمات على مقر للجيش والسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو

الدخان يرتفع بعد الهجمات في عاصمة بوركينا فاسو

الشارقة 24 – وكالات:



قتل 28 شخصاً على الأقل، وأصيب 50 آخرون، في الهجوم الذي استهدف، يوم الجمعة، مقر القوات المسلحة في بوركينا فاسو، بحسب ما أكدته ثلاثة مصادر أمنية، اثنان منها في فرنسا والثالث في غرب إفريقيا.



وقال مصدران إن 28 شخصاً قتلوا، فيما تحدث الثالث عن نحو 30 قتيلاً في الهجوم، الذي وقع في العاصمة واغادوغو.



واستهدُفت السفارة الفرنسية في هجوم متزامن، قتل فيه ستة مهاجمين، بحسب حكومة بوركينا فاسو.



وأدانت المملكة العربية السعودية، الهجمات التي طالت السفارة والمعهد الفرنسيين ومقر القوات المسلحة في بوركينا فاسو.

وشدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، على نبذ المملكة للإرهاب والتطرف بكل أنواعه وأين كان.



كما أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجمات الإرهابية، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية.