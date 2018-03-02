عاصمة بوركينا فاسو تتعرض لهجوم مسلح من مجهولين

الشارقة 24 - د ب أ:



هاجم مسلحون مجهولون مدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وفقاً لما ذكرته الشرطة الجمعة.



وأوضحت الشرطة المحلية في بيان، أن إطلاق النار وقع بالقرب من مكتب رئيس الوزراء ودور الأمم المتحدة في المدينة.



بينما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، وقوع إطلاق نار بالقرب من سفارتها في العاصمة واجادوجو.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية "أن قوات الأمن تتدخل ، وقد يتم تعزيز الإجراءات الأمنية من جانب السلطات".



وطالبت الخارجية الفرنسية مواطنيها في واجادوجو بالبقاء في مكان آمن، وأن يوقفوا جميع الرحلات في المدينة، والامتثال لتعليمات السلطات المحلية.



وكان مراسل وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قد أفاد بسماع دوي إطلاق نار في واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، الجمعة.



وأطلقت الأعيرة النارية بالقرب من السفارة الفرنسية، ومكتب رئيس الوزراء، وفقاً لما ذكرته شبكة "أوميجا" الإذاعية المحلية.



وذكرت وسائل إعلام أخرى، عن هجوم محتمل على رئيس أركان الجيش.



وقال مراسل "د.ب.أ" إن الدخان يتصاعد من مكتب رئيس أركان الجيش، في الوقت الذي انتقلت فيه سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.



ووفقا للمراسل فإن الجنود يحرسون مبنى رئيس أركان الجيش، ومكتب رئيس الوزراء والسفارة الفرنسية.



وقال شاهد عيان إنه رأى خمسة مهاجمين يخرجون من سيارة، وشرعوا في إطلاق النيران على المواطنين، قبيل الانطلاق في اتجاه السفارة الفرنسية.



ولم يتضح بعد السبب وراء إطلاق النار.



وتعرضت الدولة الواقعة غربي القارة الإفريقية، لعنف من عناصر متشددة قادمة من مالي، وعانت من عدة هجمات خلال السنوات الماضية.



وفي آب/أغسطس 2017، أسفر هجوم على مطعم في واجادوجو، عن مقتل 18 شخصاً، وفي عام 2016، قتل نحو 30 شخصاً عندما هاجم متطرفون كافتيريا في العاصمة.