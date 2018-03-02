مقتل 5 أفراد من الشرطة الكينية على يد حركة الشباب الصومالية

عناصر من الشرطة الكينية - أرشيفية

الشارقة 24 – وام:



ذكرت السلطات الكينية، أن حركة الشباب الصومالية، قتلت خمسة من أفراد الشرطة في وقت مبكر الجمعة في منطقة بشمال شرق البلاد، قرب الحدود الكينية الصومالية.



وأضافت أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا، فيما دمر المهاجمون برج اتصالات للهواتف المحمولة لتعطيل الاتصالات.