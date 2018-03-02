في منطقة بشمال شرق البلاد

مقتل 5 أفراد من الشرطة الكينية على يد حركة الشباب الصومالية

  • الجمعة 02, مارس 2018 في 4:43 م
  • عناصر من الشرطة الكينية - أرشيفية
    عناصر من الشرطة الكينية - أرشيفية
قتلت حركة الشباب الصومالية، 5 من أفراد الشرطة الكينية في وقت مبكر الجمعة في منطقة بشمال شرق البلاد، قرب الحدود الكينية الصومالية، فيما دمر المهاجمون برج اتصالات للهواتف المحمولة لتعطيل الاتصالات.
الشارقة 24 – وام:

ذكرت السلطات الكينية، أن حركة الشباب الصومالية، قتلت خمسة من أفراد الشرطة في وقت مبكر الجمعة في منطقة بشمال شرق البلاد، قرب الحدود الكينية الصومالية.

وأضافت أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا، فيما دمر المهاجمون برج اتصالات للهواتف المحمولة لتعطيل الاتصالات.