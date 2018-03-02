بابوا غينيا الجديدة تعلن حالة الطوارئ في مناطق ضربها زلزال

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت بابوا غينيا تلملم جراجها، بعد أن ضرب زلزال مدمر خمسة أقاليم في منطقة أحراش نائية على بعد نحو 560 كيلومتراً شمال غرب العاصمة بورت مورسبي في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي، وتسبب في مقتل العشرات وقطع الاتصالات وعمليات النقل.

وقال رئيس الوزراء بيتر أونيل في بيان، صدر في وقت متأخر من يوم الخميس: "هذه كارثة لم يسبق لها مثيل في منطقة المرتفعات، وإن الاستجابة المناسبة تجرى من قبل الحكومة الوطنية".

وأضاف: "تم إعلان حالة الطوارئ لتعجيل استعادة الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والمدارس والوصول إلى الطرق والمطارات ومرافق الطاقة والاتصالات".

كما خصصت الحكومة 140 مليون دولار أميركي لعمليات الإغاثة واستعادة الخدمات وإعادة بناء البنية الأساسية.

وقال أونيل إن جهود الإغاثة تجري بالفعل، حيث تم إرسال عناصر من قوات الدفاع في البلاد وكذلك مسؤولين في مجال مكافحة الكوارث إلى المناطق المتضررة مباشرة بعد وقوع الزلزال.

وتقول السلطات إن العديد من القرى الصغيرة ما زالت معزولة بسبب الزلزال.