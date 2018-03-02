فنزويلا ترجئ الانتخابات الرئاسية إلى 20 مايو المقبل

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، تأجيل الاقتراع في الانتخابات الرئاسية من موعده الأصلي في 22 أبريل إلى 20 مايو المقبل، في أعقاب اتفاق بين حكومة مادورو وبعض أحزاب المعارضة.

ويقاطع ائتلاف المعارضة الرئيسي الانتخابات، قائلاً إنها مسرحية هزلية تستهدف إضفاء الشرعية على "نظام ديكتاتوري".

وانتقدت الدول الغربية وعدد من جيران فنزويلا في أمريكا اللاتينية حكومة مادورو بشأن الظروف غير العادلة التي تجرى فيها الانتخابات، وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الحيوي في الدولة العضو في منظمة أوبك.