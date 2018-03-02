أميركا توافق على بيع أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات

الشارقة 24 – وكالات:

على وقع بوادر سباق تسلح جديد بين روسيا والغرب، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" يوم الخميس، في بيان، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ جافلين المضادة للدبابات ووحدات إطلاق إلى أوكرانيا مقابل 47 مليون دولار. في خطوة يتوقع أن تثير غضب موسكو غريمة كييف.

وقال البيان، إن منظومة "جافلين" ستساعد أوكرانيا على بناء قدراتها الدفاعية الطويلة المدى للمساعدة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها من أجل الوفاء بمتطلباتها الدفاعية الوطنية.

لكن البنتاجون ذكر أن الصفقة المقترحة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة.

ومنذ أن ضمت موسكو القرم في 2014، يدور خلاف بين أوكرانيا وروسيا بشأن حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص في ثلاثة أعوام.