بوتين يعرض أسلحة نووية جديدة ومنيعة ضد الأسلحة التقليدية

الشارقة 24 – وكالات:

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطاب حالة الأمة اليوم الخميس، سلسلة من الأسلحة النووية الجديدة التي قال إنه يستحيل اعتراضها، ومن بين الصواريخ التي عرضها بوتين صواريخ "سارمات" الثقيلة والعابرة للقارات القادرة على اختراق سرعة الصوت بالإضافة لصواريخ "كينشال" "الخنجر"، وصاروخ موجه يعمل بالدفع النووي وطوربيد من نوع جديد.

وقال بوتين في خطابه الذي ألقاه قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في روسيا، إن هذه الأسلحة الروسية الجديدة هي رد على نظام الدفاع الصاروخي الأميركي.

وأكد بوتين أنه من المستحيل على وسائل تقليدية أن تعترض هذه الأسلحة، مضيفاً: "إنها أنظمة استراتيجية جديدة لروسيا طورناها، رداً على الخروج أحادي الجانب للولايات المتحدة من معاهدة الدفاع الصاروخي والنشر الفعلي لمثل هذه الأنظمة في منطقة الولايات المتحدة وخارج حدودها".

وأوضح، أن بعض هذه الصواريخ تستخدم بالفعل، وأن امتلاك أسلحة قادرة على اختراق حاجز الصوت يمنح القوات المسلحة الروسية ميزات واضحة في الحرب المسلحة، وأن هذه الأسلحة ستصبح قريباً مستعصية على أنظمة الدفاع الصاروخي الحالي "لأنها ببساطة أسرع".

وأعلن بوتين في الجزء الخاص بالسياسة الاجتماعية في خطبته زيادة الإنفاق الاجتماعي، وقال إن 20 مليون شخص فقراء حالياً في روسيا وإنه يستهدف خفض هذا العدد للنصف خلال الفترة الرئاسية المقبلة والتي ستمتد ست سنوات.