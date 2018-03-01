الخطوط التركية تحذر ركاب إسطنبول من تساقط الثلوج

الشارقة 24 – كونا:

دعت شركة الخطوط الجوية التركية المسافرين عبر مطار إسطنبول إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وسط تحذيرات من تساقط الثلوج بالمدينة، اليوم الخميس.



وقالت الخطوط التركية، في بيان صادر مساء أمس الأربعاء: "إنه وفقاً لإعلان هيئة الأرصاد الجوية التركية من المتوقع أن تتساقط الثلوج على إسطنبول في وقت مبكر، اليوم الخميس".



وأضافت: "في هذه الظروف ندعو الركاب إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي مشكلة قد تحدث سواء في الطريق إلى مطار (أتاتورك) و(صبيحة غوكتشين) أو في المطارين".



ودعت الشركة المسافرين إلى التأكد من حالة رحلاتهم قبل موعد سفرهم.