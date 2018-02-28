آلاف الروهينجا يفرون من منطقة حدودية بعد محادثات لإعادة توطينهم

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤول وقيادي من الروهينجا: "إن الآلاف من الروهينجا المسلمين فروا من قطاع حدودي بين ميانمار وبنجلادش بعد اجتماع بين البلدين لبحث إعادة توطينهم".

وعبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من إعادة حوالي 5300 شخص بالمنطقة الحدودية قسراً دون اعتبار لسلامتهم.

وتقع المنطقة خارج سياج ميانمار الحدودي ولكن على جانبها من جدول ماء يمثل الحدود الدولية.

وفر قرابة 700 ألف من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش بعد هجمات شنها متمردون أعقبتها حملة للجيش قالت الأمم المتحدة إنها تصل إلى حد التطهير العرقي بعد تقارير عن انتهاكات شملت الإحراق والقتل والاغتصاب.

وقال الميجر إقبال أحمد وهو مسؤول كبير في حرس الحدود ببنجلادش: إن حوالي نصف من كانوا يعيشون في المنطقة الحدودية دخلوا بنجلادش وانتشروا في مخيمات اللاجئين خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.