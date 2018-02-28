عودة طاقم أميركي روسي من محطة الفضاء الدولية بعد 5 أشهر

الشارقة 24 – رويترز:

أظهر بث حي لتلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، هبوط كبسولة قادمة من محطة الفضاء الدولية تحمل رائدي فضاء أميركيين، ورائد فضاء روسي في كازاخستان، اليوم الأربعاء، بعد مهمة استمرت خمسة أشهر ونصف الشهر.

وأعادت مركبة الفضاء سويوز كلاً من جو آكابا ومارك فاندي هي من ناسا وألكسندر ميسوركين من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وهبطت المركبة في سهل واسع تغطيه الثلوج على بعد 90 ميلاً جنوب شرقي مدينة جيزكازجان بوسط كازاخستان في الساعة 8:31 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:31 بتوقيت جرينتش).

وكان ميسوركين أول من خرج من المركبة بمساعدة فريق روسي للبحث والإنقاذ وتبعه آكابا.

وأمضى الثلاثة خمسة أشهر ونصف الشهر في محطة الفضاء الدولية، وهي معمل تكلف 100 مليار دولار ويحلق على ارتفاع نحو 400 كيلومتر من الأرض.

ومن المقرر أن يحل محلهم أندرو فيوستل وريتشارد أرنولد من ناسا وأوليج أرتيميف من روسكوزموس، حيث ستنطلق المركبة التي ستنقلهم إلى محطة الفضاء من قاعدة بايكونور في كازاخستان أيضاً يوم 21 مارس.