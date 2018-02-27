الولايات المتحدة تهدد بالتحرك ضد إيران بعد الفيتو الروسي

الشارقة 24 – رويترز:

هددت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، بالتحرك بشكل أحادي ضد إيران، بعدما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي ينتقد إيران ويتهمها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن.



وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحفيين، خلال زيارة إلى تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس: "إذا كانت روسيا ستواصل التستر على إيران فسوف تكون الولايات المتحدة وحلفاؤنا بحاجة إلى اتخاذ إجراء من تلقاء أنفسنا، إذا لم نحصل على إجراء في المجلس فسوف يتعين علينا عندئذ اتخاذ إجراءاتنا".

ولم تحدد هيلي الإجراء الذي قد يتم اتخاذه.

والفيتو الروسي هزيمة للولايات المتحدة التي تضغط منذ شهور لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة، وهددت في نفس الوقت بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في العام 2015 إذا لم يتم إصلاح ما تصفها بأنها "عيوب كارثية" فيه.

وقالت هيلي "من الواضح أن هذا الفيتو لن يتخذ القرار بخصوص الاتفاق النووي، ما يمكنني قوله هو أنه لا يفيد".