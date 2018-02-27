اعتقال محتجين في المالديف بعد تأييد المحكمة العليا حالة الطوارئ

الشارقة 24 – رويترز:



قالت المعارضة في جزر المالديف، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت أربعة على الأقل من أعضائها بموجب قوانين الطوارئ لاحتجاجهم ضد حكومة الرئيس عبد الله يمين.

وأيدت المحكمة العليا في المالديف تمديد حالة الطوارئ 30 يوماً، والذي أقره البرلمان بعد طلب من الرئيس يمين، بسبب ما قال: "إنها مخاطر تهدد الأمن القومي وأزمة دستورية".

وتحدى سياسيون من المعارضة أمراً للشرطة بوقف الاحتجاجات بعد الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي، أمس الإثنين (17:30 بتوقيت جرينتش)، واستمروا في مطالبة يمين بتنفيذ حكم للمحكمة العليا أسقط إدانة 9 من زعماء المعارضة وأمر بالإفراج عن سياسيين ومسؤولين مسجونين.

وقال الحزب الديمقراطي المالديفي، حزب المعارضة الرئيسي، إن الشرطة اعتقلت محمد أميث وعبد الله أحمد، وهما مشرعان انشقا عن حزب يمين، واثنين من حزبين معارضين آخرين مساء الإثنين.