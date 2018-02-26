ترامب: أميركا تود إجراء محادثات مع كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن الولايات المتحدة التي تواصل ضغوطها على كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي والصاروخي تود إجراء محادثات مع بيونجيانج لكن وفقاً للشروط المناسبة.



وفي كلمة بالبيت الأبيض أمام حكام الولايات الأميركية، قال ترامب إن الصين بذلت جهداً تجاه كوريا الشمالية أكبر من أي وقت مضى وذلك بعد طلب من الإدارة الأميركية، لكنه أوضح أن الكثير من البضائع تدخل كوريا الشمالية عبر روسيا رغم العقوبات.



وقال ترامب معلقاً على فرص إجراء محادثات مع بيونجيانج "سنرى ماذا سيحدث".