الاتحاد الأوروبي يوافق على إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار

لاجئو الروهينجا يسيرون في مخيم كوتوبالونج في بنجلادش، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار بسبب قتل مسلمين من الروهينجا، كما وافقوا على تعزيز حظر يفرضه الاتحاد على إرسال أسلحة لميانمار، متهمين قوات الأمن بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.



وطلب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، وضع قائمة بأسماء تستهدفها قرارات للتكتل بحظر السفر وتجميد الأصول.



ودعا الوزراء في بيان، إلى فرض إجراءات تقييد محددة ضد ضباط كبار في القوات المسلحة في ميانمار مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان.