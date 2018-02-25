اعتقال 4 رجال شرطة في المكسيك

الشارقة 24 - رويترز:

قال الادعاء المكسيكي، السبت، إن السلطات اعتقلت 4 من ضباط الشرطة في غرب البلاد، للاشتباه في اختطافهم 3 إيطاليين مفقودين لحساب رجال عصابات محليين.

وأشارت التقارير إلى اختفاء الرجال الثلاثة يوم 31 يناير، بعدما احتجزتهم الشرطة في محطة وقود في بلدية تيكاليتلان في ولاية خاليسكو الواقعة بجنوب البلاد، والتي تضم مدينة وادي الحجارة ثاني أكبر مدينة في المكسيك.

وقال مكتب الادعاء في خاليسكو إن 4 من ضباط الشرطة في تيكاليتلان، 3 رجال وامرأة، اعتقلوا للاشتباه بأنهم كانوا وراء الاختفاء القسري للمختطفين الثلاثة رافائيل روسو وأنطونيو روسو وفينتشنسو تشيمينو وهم من نابولي.

وقال راؤول سانشيز المدعي العام لخاليسكو إن ضباط الشرطة المعتقلين قالوا للمحققين إنهم تلقوا أوامر بتسليم الرجال الثلاثة لعصابة محلية.



وأضاف في مؤتمر صحافي أن السلطات ما زالت تحاول تحديد مكان الإيطاليين الثلاثة وما زالت التحقيقات مستمرة.