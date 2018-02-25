روسيا تدعو لمحادثات مع أميركا بشأن كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، دعا يوم السبت لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن كوريا الشمالية.

جاءت التصريحات، بعد قرار الولايات المتحدة فرض أكبر مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية، بهدف الضغط عليها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت الوكالة عن مورجولوف قوله "أنا متأكد من أن التطور السريع في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الحالي يحتاج لحوار روسي أمريكي فعال بهذا الشأن".

وأكد أن موسكو أرسلت دعوة لإجراء محادثات إلى جوزيف يون المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية.