29 قتيلاً بهجمات في ثلاثة أقاليم بأفغانستان

تأهب أمني في كابول مع تنامي التهديدات الإرهابية

الشارقة 24 – وكالات:



قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب ستة آخرون، في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، صباح السبت.



وقال مسؤول أفغاني إن التفجير وقع بالقرب من وكالة الاستخبارات الأفغانية والسفارة الأميركية، وغيرهما من المؤسسات الأفغانية والدولية.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



إلى ذلك، لقي 25 من أفراد الجيش الأفغاني حتفهم، بعد أن هاجم مسلحون من حركة "طالبان" نقطة التفتيش الخاصة بهم، في منطقة بالا بولوك بإقليم فرح غرب أفغانستان مساء الجمعة.



وفي إقليم هلمند الجنوبي، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بهجومين في مدينة لشكرغاه.