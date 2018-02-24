مجلس فنزويلي يعارض تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية في إبريل

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلن المجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي، يوم الجمعة، أن البلاد ليست مستعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 إبريل المقبل، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والبلدية، وعلى مستوى الولايات، كما اقترح الرئيس نيكولاس مادورو.



وقالت تيبيساي لوسينا رئيس المجلس إنه لا يوجد وقت كاف لتحريك الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2020 إلى 22 إبريل المقبل، وتابعت "نحن غير مستعدين حالياً لإجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع انتخابات أخرى أكثر تعقيداً من الناحية الفنية"، إلا أنها أضافت أن المجلس سيبحث إمكانية تقديم موعد الانتخابات التشريعية.



في غضون ذلك، رفضت فنزويلا دعوة من جانب منظمة الدول الأميركية لإلغاء الانتخابات الرئاسية لانعدام الشفافية، متعهدة بإجراء الاقتراع في موعده كما هو مخطط.



وقال السفير الفنزويلي لدى المنظمة صمويل مونسادا بعد اجتماع في واشنطن إن "الانتخابات تم تأكيدها وسنجري انتخابات رئاسية في فنزويلا".



ودعت المنظمة فنزويلا إلى تحديد موعد انتخابي جديد، مع ضمانات بأن عملية الاقتراع ستكون شفافة.