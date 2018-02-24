كوريا الجنوبية تُشيد بالعقوبات الأميركية على جارتها

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت كوريا الجنوبية، يوم السبت، أن العقوبات الأميركية الجديدة على كوريا الشمالية، ستدعم امتثال المجتمع الدولي لقرارات الأمم المتحدة، الرامية إلى الضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن تطوير أسلحة نووية.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان "ستحذر العقوبات الأميركية الجديدة من يتاجرون بشكل غير مشروع مع كوريا الشمالية، ومن ثم ستدفع المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".



وأكدت الوزارة، أن سيؤول ستعمل مع واشنطن بشكل وثيق، لتحقيق نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية سلمياً.



من جهته، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الشمالية، من مزيد من الضغط بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها إدارته في وقت سابق.



وقال ترامب الذي التقى مساء الجمعة في واشنطن مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول: إنه يمكن أن يكون هناك عمل قوي في حال عدم التزام كوريا الشمالية بالضغط الاقتصادي.



وحذر "إذا لم تنجح العقوبات، فسنضطر إلى الذهاب إلى المرحلة الثانية، وقد تكون صعبة للغاية، وربما تكون مؤسفة جداً بالنسبة للعالم"، وأضاف "لكننا نأمل في أن تنجح العقوبات، ونحن نحظى بتأييد شديد في جميع أنحاء العالم لما نقوم به، إنها حقاً دولة مارقة".