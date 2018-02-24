ترامب يعتبر العلاقات مع الصين "الأفضل على الإطلاق"

الشارقة 24 – أ ف ب:



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن العلاقات مع الصين في وضع هو "الأفضل على الإطلاق"، لا يعكره سوى ملف التجارة "غير المتوازنة"، الذي اعتبر أنه يشكل أزمة كبرى.



وأضاف ترامب "لا أعتقد أنه كانت لدينا علاقات أفضل مع الصين عما هي عليه الآن"، واستخدم أسلوب المبالغة الذي يشتهر بها، وتابع "بخلاف حقيقة أنهم يسحقوننا في مجال التجارة في الفترة الطويلة الأخيرة".



ويزعم ترامب باستمرار، أن فترة رئاسته أدت إلى إقامة العلاقات "الأفضل على الإطلاق"، مع عدة دول من أستراليا إلى الصين مروراً ببريطانيا، وأكد مصوباً السهام نحو الرؤساء السابقين أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقف في طريق العلاقات هو التجارة، وقال إنها أحادية الجانب وغير متوازنة إلى حد كبير".



وأوضح الرئيس الأميركي أن "الأشخاص الذين شغلوا هذا المنصب لسنوات طويلة، حيث أنا هنا الآن، لم يكن يجب عليهم أن يسمحوا لهذا بالحدوث، هذا غير عادل إلى حد كبير للولايات المتحدة"، وتباهى بعلاقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ قائلاً: "علاقتي الشخصية مع الرئيس شي استثنائية للغاية، إنه شخص استلطفه، وأعتقد أنه هو يستلطفني أيضاً".