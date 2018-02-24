ترامب يعلن أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث من البيت الأبيض في واشنطن

الشارقة 24 – كونا:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، فرض أكبر عقوبات على الإطلاق على كوريا الشمالية، في أحدث تحرك لمواجهة ما تصفه واشنطن بتملص بيونغ يانغ من العقوبات الأممية على خلفية برنامجها النووي والباليستي.

وقال ترامب في خطاب أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ "ستبدأ وزارة الخزانة الاميركية في إجراءات جديدة لقطع الموارد والوقود عن كوريا الشمالية لمنع نظامها من استخدام تلك الموارد في تمويل البرامج النووية واستدامة قدراته العسكرية".

وتستهدف العقوبات الجديدة 56 سفينة وشركة نقل بحري، بالإضافة لشركات تجارية تساعد كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحافيين، إن السفن وشركات الشحن البحري المستهدفة تتبع عدة دول من بينها كوريا الشمالية والصين وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وجزر مارشال وتنزانيا وبنما وجزر القمر.