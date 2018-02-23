الأمم المتحدة تدعو لمساعدة 720 ألف طفل من الروهينغا

الشارقة 24 – وكالات:

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، تقريراً بمناسبة مرور ستة أشهر منذ بدء موجة النزوح الأخيرة للاجئين الروهينغا إلى جنوب بنغلاديش، طالبت فيه المجتمع الدولي بذل جهود عاجلة من أجل مساعدة أكثر من 720 ألف طفل من الروهينغا المعرضين للتهديد، إما من موسم الأعاصير أو من العنف المستمر والحرمان من حقوقهم الأساسية في ميانمار.

وقال التقرير، إن الفيضانات الناجمة عن موسم الأعاصير القادمة قد تجتاح المخيمات الهشة وغير الصحية والتي يعيش فيها معظم اللاجئين، مما يؤدي إلى احتمال تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه وإجبار العيادات ومراكز التعلم وغيرها من المرافق المخصصة لرعاية الأطفال على الإغلاق.

ووفقاً للتقرير، هناك ما يقرب من 185 ألف طفل من الروهينغا ما زالوا في ولاية راخين في ميانمار يعيشون في خوف من العنف والرعب الذي دفع الكثيرين من أقاربهم وجيرانهم إلى الفرار، فيما يعيش في بنغلاديش ما يزيد عن 534 ألف طفل من الروهينغا لجأوا إليها خلال العام الماضي وما قبله.