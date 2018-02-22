"الدولية للطاقة الذرية" تشكل مجموعة عمل من 20 دولة ومنظمة بشأن المفاعلات الصغيرة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تشكيل مجموعة عمل تقنية، تتكون من 20 دولة ومنظمة دولية، لتوفير المعلومات الإرشادية الخاصة بالمفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى المنتدى الذي يقدم خدماته إلى الدول الأعضاء في الوكالة منذ عام 2015، لتسهيل تبادل المعلومات والمعارف التقنية التي تساعد الدول الأعضاء على استخدام هذا النوع من المفاعلات.

وكشف ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن وجود 50 مفاعلاً في مراحل تطوير مختلفة على مستوى العالم، مؤكداً قيام الوكالة ببذل جهود كبيرة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في مجال تصميم وتطوير ونشر المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي اعتبرها من أكثر التكنولوجيات الناشئة الواعدة في مجال الاستخدام السلمي الطاقة النووية.

ولفت تشوداكوف، الذي يرأس إدارة الطاقة النووية في الوكالة، إلى تحقيق تقدم الكبير في مجال صناعة المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم، واستخدام أنظمة ومكونات سابقة التجهيز في بعض المفاعلات لتقليص فترات وتكاليف التشييد، وتوفير قدر أكبر من المرونة في الاستخدامات مقارنة بمحطات الطاقة النووية التقليدية.