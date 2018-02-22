أميركا تبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

الشارقة 24 – رويترز:



قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا، رداً على تدخلها في انتخابات الولايات المتحدة، وعلى هجوم إلكتروني مدمر وقع العام الماضي.

وكان جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس الأميركي قد انتقدوا ترامب لعدم معاقبته موسكو، واتهموه باللين تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء انتقادهم بعد قرار إدارة ترامب في يناير بعدم إعلان عقوبات على روسيا في الوقت الحالي، بموجب قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة عليها، كان الكونجرس قد وافق عليه بالإجماع تقريباً الصيف الماضي.

وفي إفادة لمجموعة من الصحافيين، الأربعاء، أشار 3 مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية يشاركون في العمل الخاص بالعقوبات إلى أن العملية تسير ببطء لأسباب قانونية، ولا يمكن تسريعها لإسكات الانتقادات.

ولم يقدموا تفاصيل عن الموعد الذي ستتخذ فيه الإدارة قراراً أو الإجراءات الجاري دراستها.