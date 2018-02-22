إيطاليا تحمّل النظام السوري مسؤولية المجازر في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – واس:

حمّلت إيطاليا النظام السوري مسؤولية المجازر في الغوطة الشرقية، داعية إلى الوقف الفوري لأعمال القصف بالمنطقة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في بيان "الأخبار الرهيبة القادمة من الغوطة الشرقية، حيث المجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق عدد كبير من المدنيين، من النساء والأطفال، تؤشر إلى الانحدار إلى هاوية جديدة غير أخلاقية ومأساوية في سوريا".

ودعا أنجيلينو ألفانو إلى وقف القصف فوراً وإنهاء الحصار وفتح ممر إنساني يكفل وصول المساعدات، لاسيما الغذاء و الدواء.