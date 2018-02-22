نيوزيلندا تقدم 1.5 مليون دولار إلى المتضررين من الحرب في سوريا

الشارقة 24 – واس:



تعتزم الحكومة النيوزيلندية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 1.5 مليون دولار نيوزيلندي، إلى المتضررين من الحرب في سوريا.



وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان صادر عن مكتبه "إن نيوزيلندا تدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني سريعاً وبدون عوائق لتسليم المساعدات ".