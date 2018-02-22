44 قتيلاً و20 جريحاً بسقوط حافلة في بيرو

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي ما لا يقل عن 44 شخصاً حتفهم، وأصيب 20 آخرون، جراء سقوط حافلة من الطريق الساحلي باناماريكانا بالقرب من مدينة كامانا في إدارة أركويبا في بيرو.

ونقلت صحيفة "إل كوميرسيو" اليومية عن مصادر بالشرطة القول: إن وزارة الداخلية كانت أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 35 شخصاً، وارتفع عدد القتلى بعدما عثر رجال الإنقاذ على مزيد من الجثث.

وكانت الحافلة ذات الطابقين تسير على طريق باناماريكانا السريع بالقرب من مدينة كامانا في إدارة اركويبا جنوب غربي البلاد، عندما سقطت من ارتفاع نحو 80 متراً على الأقل صباح الأربعاء.

يشار إلى أن الطقس الضبابي، أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية في المنطقة.