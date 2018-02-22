فقدان 111 تلميذة بعد هجوم لـ "بوكو حرام" في نيجيريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

اعتبرت 111 تلميذة في عداد المفقودات في شمال شرق نيجيريا، بعد يومين من هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، على مدرسة للفتيات، أثار مخاوف من تكرار سيناريو "شيبوك" عام 2014 الذي أحدث صدمة في العالم.

واقتحم إرهابيو "بوكو حرام"، ثانوية الفتيات العلمية الحكومية الداخلية في قرية دابتشي بولاية يوبي، مساء الإثنين، وقال السكان في البدء إن التلميذات والمعلمين لاذوا بالفرار.

وفرت غالبية التلميذات والمعلمين من الثانوية، خوفاً من التعرض للخطف، كما حصل في شيبوك قبل أربع سنوات.

وأعلن مسؤول الشرطة في ولاية يوبي عبد المالك سومونو للصحافيين: عادت 815 تلميذة من أصل 926، ولا تزال الأخريات مفقودات، موضحاً أنه لم يتم تأكيد الخطف حتى الآن.

وتحدثت عائشة يوسف عبد الله إحدى التلميذات التي نجحت في الفرار، عن "تجربة صادمة"، مضيفة "كنا في المسجد على وشك أن نبدأ صلاة العشاء عندما سمعنا إطلاق نار"، وتابعت في حالة الذعر التي تلت تسلقت بعض الطالبات السياج وقفزن إلى داخل سيارات كانت مركونة في الخارج بدون معرفة إلى من تعود.

وتابعت عائشة "16 عاماً"، أنها كانت بين "المحظوظات" اللواتي "عدن جرياً" إلى المدرسة حتى بلغن مكتب المدينة.