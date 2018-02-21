قصف مركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها في وقت متأخر، الثلاثاء، أن أضراراً لحقت بمركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار جراء قصف من منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية دمشق.

ونقلت الوكالة عن الوزارة الروسية قولها "أصيبت مناطق سكنية وفنادق في دمشق، وكذلك المركز الروسي للمصالحة السورية في قصف شرس من الجماعات المسلحة غير الشرعية من الغوطة الشرقية".

وأضافت "أحدثت أضراراً بالغة وسقط ضحايا من المدنيين، لم يسقط ضحايا من القوات المسلحة الروسية".

وتعرضت الغوطة الشرقية لموجة من الضربات الجوية ونيران الصواريخ والقصف، مما أسقط 250 قتيلاً على الأقل، الأحد.