الفلبين قلقة من وصف الولايات المتحدة لدوتيرتي بأنه "تهديد" للديمقراطية

الشارقة 24 – رويترز:

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الأربعاء، إن الرئيس يأخذ على محمل الجد تقرير المخابرات الأميركية الذي يصف دوتيرتي بأنه يشكل خطراً على الديمقراطية في جنوب شرق أسيا.

ويضع التقرير الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية الرئيس الفلبيني إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين وأزمة الروهينجا، والدستور المدعوم من الجيش في تايلاند كتهديدات للديمقراطية.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك لراديو دي.زد.إم.إم: "ننظر إلى هذا الإعلان الصادر عن إدارة المخابرات الأميركية بنوع من القلق..."

ورفض المتحدث تقييم المخابرات الأميركية لرئيس الفلبين على أنه تهديد للديمقراطية.



وأضاف "لا أعتقد أن هذا حقيقي، إنه محام ويعرف القانون ويرغب في الحفاظ على سيادة القانون".