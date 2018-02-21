اليابان تتبرع بصناديق اقتراع بقيمة 7.5 مليون دولار لانتخابات كمبوديا

الشارقة 24 – رويترز:

بادرت اليابان، اليوم الأربعاء، بالتبرع بأكثر من 10 آلاف صندوق اقتراع من أجل الانتخابات التي ستجرى في كمبوديا العام الجاري، وهذه أول مساعدة دولية للانتخابات بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تأييدهما في أعقاب حل حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد.

وتصل قيمة صناديق الاقتراع المقدمة من اليابان إلى 7.5 مليون دولار.

كانت منظمات حقوقية وأعضاء من حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المنحل طالبوا الداعمين الأجانب ومنهم اليابان بوقف تمويل اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا، في أعقاب قرار المحكمة العليا حل الحزب بناء على طلب الحكومة.

لكن اليابان وهي من بين أكبر الممولين للانتخابات الكمبودية قالت الشهر الماضي إنها ستواصل تقديم المساعدات الانتخابية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ هذا الشهر والانتخابات العامة المقررة في يوليو.

وخلال مراسم أقيمت، اليوم الأربعاء، قال سفير اليابان لدى كمبوديا هيديهيسا هورينوتشي، إن اللجنة الانتخابية في كمبوديا في أمس الحاجة لصناديق اقتراع جديدة بدلاً من الصناديق التي قدمتها طوكيو قبل 20 عاماً.

وأضاف: "صناديق الاقتراع هي رمز لمساعدة تقدمها اليابان من أجل الديمقراطية في كمبوديا، وآمل أن تسهم هذه الصناديق في مزايا دائمة لإجراء الانتخابات بسهولة في المستقبل..آمل أن تجري كمبوديا... انتخابات تعكس حقيقة إرادة الشعب".