الهند تختبر صاروخاً باليستياً جديداً بشرق البلاد

الشارقة 24 - د ب أ:

أجرت الهند، اليوم الثلاثاء، اختباراً لصاروخ باليستي "اجني 2" المطور محلياً متوسط المدى، حيث تم إطلاقه من جزيرة عبد الكلام قبالة ساحل ولاية اوديشا بشرق البلاد.

ونقلت شبكة إن دي تي في عن مسؤول بوزارة الدفاع القول، إنه تم إطلاق الصاروخ أرض –أرض صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة بالاسوري.

وأضاف أن قيادة القوات الاستراتيجية بالجيش الهندي أجرت التجربة في إطار التدريبات.

ويتمتع الصاروخ بنظام ملاحة عالي الدقة، ونظام تحكم مدعوم بنظام دفع صاروخي قوي.

ويزن الصاروخ 17 طناً ويصل مداه إلى أكثر من ألف كيلومتر ويمكنه حمل رأس حربي يزن ألف كيلوجرام.