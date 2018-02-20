مقاتلة أميركية تلجأ لتفريغ وقود في بحيرة بشمال اليابان

الشارقة 24 - د ب أ:

اضطرت مقاتلة أميركية لتفريغ خزانين من الوقود في بحيرة بشمال اليابان، بعد اندلاع النيران في أحد محركاتها، اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا للصحفيين إنه لم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأوضح الوزير أن الحريق اندلع بعد فترة قصيرة من إقلاع المقاتلة اف-16 من قاعدة ميساوا الجوية، على بعد 600 كيلومتر شمال طوكيو، نحو الساعة 8:39 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكرت شبكة إن اتش كيه أن المقاتلة أفرغت خزانين من الوقود في بحيرة أوجاوارا قبل عودتها للقاعدة.

وأضاف أونوديرا أنه سوف يتحرى عن سبب اندلاع الحريق، كما سوف يسعى للحصول على تأكيدات من أميركا لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.