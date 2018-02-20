خلال عملية تدقيق أمني

اعتقال سائق بحوزته مسدس في الموكب الرئاسي الأميركي

  • الثلاثاء 20, فبراير 2018 في 1:38 ص
اعتقل سائق في موكب الرئيس دونالد ترامب، لفترة قصيرة الأحد، بعد العثور على مسدس في إحدى حقائبه، خلال عملية تدقيق أمني، حيث كان من المفترض أن يقود السائق سيارة تقل صحافيين في الموكب.

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن الجهاز الأمني الخاص المكلف بحماية الرئيس الأميركي الإثنين أن سائقاً في موكب الرئيس دونالد ترامب، اعتقل لفترة قصيرة صباح الأحد بعد العثور على مسدس في إحدى حقائبه.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق أمني في حقائب السائق الذي كان من المفترض أن يقود سيارة تقل صحافيين بين مارا لاغو حيث مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل إليه.

ويمضي الرئيس الأميركي إجازة في مقره في فلوريدا.

وأوضح السائق في تصريح صحافي من دون الكشف عن اسمه، أنه سهى عن باله نقل المسدس من حقيبته إلى سيارته الخاصة قبل أن يتسلم وظيفته.

وتابع البيان أن السائق أخضع لتحقيق استمر نحو ساعة قبل أن يطلق سراحه، كما تم استبدال جميع السائقين بعد هذه الحادثة.

وأكد الجهاز الأمني الخاص بحماية الرئيس "أن أي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.