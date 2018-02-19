الكرملين: لا أدلة على ضلوع روسيا في التدخل بالانتخابات الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:



أكد الكرملين يوم الاثنين، أن الاتهامات الأميركية ضد 13 مواطناً روسياً، وعدة شركات روسية بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016 لا تتضمن أي دليل على ضلوع الدولة الروسية.



وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن عريضة الاتهام الأميركية تركز تماماً على أفراد ولا تقدم أي دليل ملموس على ضلوع الكرملين نفسه أو وكالات حكومية روسية.



وأضاف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "يتحدثون الأميركيون عن مواطنين روس، لكن سمعنا في إعلانات من واشنطن اتهامات عن ضلوع الدولة الروسية والكرملين والحكومة الروسية".



وقال بيسكوف "لا توجد دلائل على أن الدولة الروسية ربما شاركت في هذا، ولا يمكن أن يكون هناك أي دليل. روسيا لم تتدخل وليس من عادتها التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى ولا تفعل ذلك حالياً".



والتعليقات أول رد فعل للكرملين على الاتهامات التي وجهها مكتب المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، والتي تركزت على رجل أعمال روسي تطلق عليه وسائل الإعلام اسم "طباخ بوتين".



ويقول مسؤولون أمريكيون إنه يرتبط بصلات وثيقة بالمؤسسة العسكرية والسياسية في البلاد.