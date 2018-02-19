إيران: لا يمكن تأكيد العثور على حطام الطائرة المنكوبة

الشارقة 24 – وكالات:



على الرغم من إعلان تقارير إعلامية بالعثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة، التي سقطت الأحد، وعلى متنها 65 شخصاً، إلا أن هيئة الطيران المدني قالت إنه ليس بوسعها التأكيد على تلك التقارير.



ومن المتوقع وصول فريق من المحققين من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني التابع للحكومة الفرنسية إلى إيران في وقت لاحق الإثنين.



وكانت فرق الإنقاذ الإيرانية، واجهت الإثنين صعوبات جراء الأحوال الجوية السيئة خلال عمليات البحث عن الطائرة.



وأفاد مسؤولون، أن عدة مروحيات أُرسلت فجراً إلى المنطقة للبحث عن الطائرة التابعة لشركة طيران "آسمان"، التي كانت تقل 65 شخصاً عندما اختفت الأحد من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق منطقة زاغروس الجبلية في جنوب غرب إيران.