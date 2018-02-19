لافروف يدعو أميركا إلى عدم "اللعب بالنار" في سوريا

الشارقة 24 – د ب أ:

دعت روسيا، الإثنين، الولايات المتحدة إلى "عدم اللعب بالنار" في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف القول أمام منتدى "فالداي" الدولي للحوار الذي يحمل هذا العام عنوان "روسيا في الشرق الأوسط... لاعب في كل الساحات"، :"أدعو مرة أخرى زملاءنا الأميركيين إلى عدم اللعب بالنار".

وأضاف: "أدعوهم... إلى قياس خطواتهم ليس انطلاقاً من الاحتياجات الفورية للبيئة السياسية اليوم، وإنما من المصالح على المدى البعيد للشعب السوري، وكل شعوب تلك المنطقة، ومن بينهم الأكراد، بطبيعة الحال".