رئيس وزراء كندا يبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الهند

الشارقة 24 - د ب أ:

بدأ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، برفقة أسرته جولته للهند بزيارة تاج محل.

ووصل ترودو إلى نيودلهي مساء أمس السبت، في زيارة تستمر أسبوعاً، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وإلى جانب زوجته صوفي جريجوار وأبنائه الثلاثة وهم زافييه وإيلا-جراس وهادريان، توجه ترودو إلى تاج محل صباح اليوم الأحد.

ووقفت الأسرة لالتقاط صور فوتوغرافية، بخلفية لتاج محل.

ومن المقرر أن يزور ترودو محمية للحيوانات البرية في المنطقة في وقت لاحق اليوم الأحد.

ويتمثل الهدف من زيارته توسيع العلاقات الثنائية بالتركيز على التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن، بالإضافة إلى التعامل مع تغير المناخ.

ويعتزم ترودو زيارة العديد من المدن والمعالم الهندية قبل أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء، ناريندرا مودي في نيودلهي، الجمعة المقبل.