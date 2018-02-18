13 قتيلاً في تحطم مروحية وزير الداخلية في المكسيك

الشارقة 24 - وكالات:

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال حتفهم، عندما سقطت طائرة هليكوبتر عسكرية كان على متنها مسؤولون كبار خلال تفقد آثار الدمار الناتج عن زلزال في بلدة صغيرة بولاية واهاكا جنوب البلاد.

وقالت السلطات المكسيكية، إن الهليكوبتر التي كانت تقل وزير الداخلية وحاكم الولاية، سقطت على سيارتي نقل صغيرتين في أرض فضاء خلال محاولتها الهبوط في سانتياجو جاميل تيبيك بعد جولة تفقدية الجمعة لآثار الزلزال.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام لولاية واهاكا المكسيكية، أن المسؤولين الكبار نجوا غير أن 12 شخصاً كانوا في الموقع لقوا حتفهم في الحال، وتوفي آخر في المستشفى، فيما أصيب 15 شخصا في الحادث.

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل وشركة في العاصمة مكسيكو سيتي والجنوب وألحق الدمار بخمسين منزلا في واهاكا.