الأمم المتحدة تتهم إيران بانتهاك القانون الدولي وإعدام الأحداث

الشارقة 24 – وام:

وجه زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اتهامات لإيران بانتهاك القانون الدولي، وإعدام أحداث حكم عليهم بارتكاب جرائم عندما كانوا تحت سن الـ 18 .

وطالب مفوض الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية الالتزام بالقانون الدولي والتزاماتها بموجب معاهدتين دوليتين صدقت عليهما وملزمتان، هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل ووقف جميع عمليات الإعدام التي تطال أحداث حكم عليهم بالإعدام، مشيراً إلى أنه تم إعدام ثلاثة أشخاص اثنين من الذكور وأنثى في يناير 2018، على خلفية جرائم ارتكبوها عندما كانوا في الـ 15 أو الـ 16 من العمر، وذلك مقارنة مع تنفيذ الإعدام في خمسة من الجناة خلال عام 2017 بأكمله.

وأوضح المفوض الأممي على لسان المتحدث باسمه روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة، أن التقارير تفيد بان ما يصل إلى 80 شخصاً من هؤلاء الأحداث ينتظرون الإعدام حالياً.

وشدد على أن تنفيذ الإعدام في الأحداث المدانين محظور بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الدولي، وذلك بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة، معرباً عن أسفه لانتهاك إيران هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر من أي دولة أخرى.

وقال إنه لا توجد دولة أخرى قريبة من العدد الإجمالي للأفراد الذين أعدموا على مدى العقدين الماضيين، مبدياً قلقه إزاء حالات أخرى لأحداث إيرانيين تم تأجيل تنفيذ الإعدام فيهم مؤخراً وكانوا أيضاً قد حكموا بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها وهم أقل من 18 عاماً.