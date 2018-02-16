ميركل: اتفاق "بريكست" يجب أن يحقق توازناً منصفاً

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة، أن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحقق توازناً يضمن انفصالاً واضحاً لبريطانيا عن السوق الأوروبية الموحدة، بينما تُبقي بريطانيا أيضاً على علاقات اقتصادية وثيقة مع الكتلة الموحدة.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافيي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها لا تشعر بالإحباط تجاه المفاوضات، وإنها ترغب في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالجدول الزمني لخروج بريطانيا.

وأضافت "في النهاية هناك حاجة إلى توازن منصف للانفصال، من السوق الموحدة على سبيل المثال، وعلى الجانب الآخر شراكة لا تكون وثيقة جداً".

من جانبها، قالت ماي إنها تريد اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي يكون جيداً للشركات في بريطانيا وبقية دول التكتل الأوروبي.

وقالت ماي"أريد ضمان أن الشركات البريطانية لديها الحد الأقصى من حرية التجارة والعمل داخل الأسواق الألمانية، وبالنسبة للشركات الألمانية أن تفعل نفس الشيء في المملكة المتحدة".