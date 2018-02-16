بريطانيا وأميركا تُحمّلان روسيا مسؤولية هجوم إلكتروني مدمر وقع في 2017

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في واشنطن

الشارقة 24 – رويترز:



حمّلت بريطانيا والولايات المتحدة علناً، الخميس، الجيش الروسي مسؤولية هجوم إلكتروني مدمر العام الماضي، وسط تحذيرات من واشنطن بـ "تداعيات دولية".



وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إن الجيش الروسي مسئول عن الهجوم الذي كانت "أهدافه الأولية هي القطاعات المالية وقطاعات الطاقة والحكومة الأوكرانية".



وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر باللغات الإنجليزية والروسية والأوكرانية، "إن الهجوم أظهر تجاهلاً مستمراً للسيادة الأوكرانية"، مضيفاً أنه "يكاد يكون من المؤكد أن الجيش الروسي كان مسؤولاً عن الهجوم".



وسرعان ما انتشر فيروس "نوتبيتيا"، الذي يشبه عائلة "بيتيا" لفيروسات الكمبيوتر، في أنحاء العالم، وهو ما أصاب أجهزة الكمبيوتر بالشلل، ثم طُلب دفع مبلغ من العملة الرقمية، بيتكوين، لإزالة العوائق المعرقلة.



وفي واشنطن، أصدر البيت الأبيض بياناً، الخميس، حمّل فيه أيضاً الجيش الروسي مسؤولية ما وصفه بـ "الهجوم الأكثر تدميراً وتكلفة في تاريخ الهجمات الإلكترونية".



وأضاف البيان أن ذلك "يأتي ضمن جهود الكرملين المتواصلة لزعزعة استقرار أوكرانيا"، وقال: "لقد كان هجوماً إلكترونياً متهوراً وعشوائياً ستكون له تداعيات دولية.



ورفضت الحكومة الروسية مجدداً الاتهامات، حيث نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول إن تلك الاتهامات "لا أساس لها"، وهي "جزء من حملة تقوم على الكراهية ضد روسيا".