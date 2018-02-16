رئيس الوزراء الإثيوبي يستقيل من منصبه

الشارقة 24 – بنا:



قرر رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين ترك منصبيه كرئيس للوزراء ورئيس للحزب الحاكم.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "ينا"، أن ديسالين قرر الاستقالة من الوظيفتين، ليكون جزءاً من الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للوضع الحالي.



وقال ديسالين في خطاب للأمة نقله التلفزيون: "الاضطرابات والأزمة السياسة أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين"، وأضاف "أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديموقراطية".



وأضاف أنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.