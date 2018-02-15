ترامب يتضامن مع ضحايا فلوريدا وينكس الأعلام

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



غداة مقتل 17 شخصاً في إطلاق نار في مدرسة بفلوريدا، في أسوأ حادثة من هذا النوع في الولايات المتحدة منذ ربع قرن، توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إلى باركلاند في فلوريدا للوقوف على الوضع.



وقالت المتحدثة باسم البيت البيض سارة ساندرز، إن الرئيس ترامب سيخاطب في وقت لاحق الخميس، الأمة بشأن الحادث المروع في باركلاند، بولاية فلوريدا



وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في السفارات الأميركية والمباني الحكومية والمنشآت العسكرية حداداً على ضحايا المجزرة التي وقعت الأربعاء في مدرسة في باركلاند بولاية فلوريدا.