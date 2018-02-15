وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية

الشارقة 24 – واس:



يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مباحثات، الخميس، في العاصمة البلغارية صوفيا، من ضمن أهم أجندتها ملفات انضمام دول جديدة من غرب البلقان للاتحاد، والأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية.



ويأتي الاجتماع الوزاري الذي يبدأ، الخميس، ويستمر لمدة يومين بعد أسبوع من وضع الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية جديدة لدمج منطقة غرب البلقان، وتضع الاستراتيجية مساراً واضحاً لانضمام 6 دول للاتحاد الأوروبي، هي صربيا والبوسنة والهرسك ومونتينيجرو وكوسوفو وألبانيا.



وقالت المفوضية الأوروبية، إن صربيا ومونتينيجرو قد تنضمان للاتحاد عام 2025، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب خلال الأيام الماضية عن قلقه بشأن التصعيد العسكري الأخير في سوريا، وذلك لارتفاع وتيرة التوتر على الحدود مع الجولان المحتل، إلى جانب العملية العسكرية التركية شمال سوريا.