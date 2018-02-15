يلدريم يلتقي أنجيلا ميركل في برلين الخميس

الشارقة 24 - د ب أ:

يجتمع وزير الخارجية التركي بن علي يلدريم، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، الخميس، وسط توقعات بأن تتصدر قضية الصحافي الألماني دينيز يوجيل، المحتجز في تركيا، المحادثات.

وفي مقابلة بثها التلفزيون الألماني، الأربعاء، شدد يلدريم على أن أي قرار بشأن إطلاق الصحافي يوجيل بيد القضاة الأتراك وليس بيد حكومته.

وأضاف: "أتمنى أن يتم إطلاق سراحه قريباً، وأنا مع الرأي الذي يشير إلى أن تطوراً ما سيحدث قريباً".

وكان يلدريم قال في تركيا قبيل زيارته ألمانيا إنه وميركل سيبحثان العلاقات التركية الأوروبية والتجارة الثنائية وأوضاع 3.5 مليون مواطن تركي يعيشون في ألمانيا.