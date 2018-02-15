ترامب وآبي يتفقان على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية

الشارقة 24 - د ب أ:

أفاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الخميس، بأنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية، بالرغم من إشارات على تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد ترامب وآبي مجدداً أن البلدين سيبقيان على الضغط لإجبار بيونج يانج على التخلي عن البرنامج النووي والصاروخي.

وقال آبي للصحافيين عقب المحادثات التي استمرت أكثر من ساعة إن "الحوار من أجل الحوار لن يكون له معنى".

وأضاف: "تحدثنا بشكل كامل حول ما يجب فعله وصولاً إلى جعل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية حقيقة".

وتأتي هذه المحادثة بعد أن أعرب مايك بنس نائب الرئيس الأميركي عن استعداده لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الإثنين الماضي.