الموت يغيب زعيم المعارضة في زيمبابوي

الشارقة 24 – د ب أ:



توفي مورغان تسفانغيراي زعيم المعارضة في زيمبابوي، يوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 65 عاماً، وفقاً لتقارير صادرة عن الحركة من أجل التغيير الديموقراطي التي يقودها.



وقال أوبيرت غوتو المتحدث باسم الحركة: "من المؤسف فقدنا زعيمنا، هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله".



وعلى الرغم من إصابة تسفانغيراي بالمرض منذ عام 2016، إلا أنه غرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأسبوع الماضي، مقللاً من شأن الشائعات التي تتحدث عن أن مرضه عضال، وقال: "إنني مصاب بالسرطان، إنني لا أشعر أنني بصحة جيدة، ولكنني في حالة مستقرة، إن الوضع تحت السيطرة".