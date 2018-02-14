الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يعتزم عزل الرئيس الخميس

الشارقة 24 – رويترز:



كشف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا النقاب، يوم الأربعاء، عن اعتزامه عزل الرئيس جاكوب زوما عن طريق اقتراع بسحب الثقة في البرلمان الخميس، بعد ساعات من مداهمة قوات شرطة مسلحة لمنزل صديقيه الأخوين جوبتا، في إطار تحقيق يتعلق بمكافحة الفساد.



وأعلن زوما الذي لاحقته الفضائح طوال حياته السياسية براءته، في أول رد له على الضغوط الهائلة التي مارسها عليه الحزب الحاكم لترك منصبه، وقال إنه يتعرض للظلم على يد حركة التحرير السابقة التي كان يتزعمها نيلسون مانديلا.



وقال في حديث استمر نحو ساعة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "لم ارتكب أي مخالفات، لا أعتقد أن هذا عدل، هذا ظلم".



وعندما سئل بشكل مباشر عما إذا كان سيتنحى تجنب السؤال وواصل الحديث عن الافتقار للمبادئ في الخطوات التي تتخذها اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم لعزله.



وحتى إذا رفض التنحي، فإن دعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لاقتراع اقترحته المعارضة بسحب الثقة يوم الخميس يظهر أن زوما قد يطاح به قريباً، بعد تسع سنوات في السلطة اتسمت بالاضطرابات السياسية والركود الاقتصادي.