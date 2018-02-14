" إيكاو": قطاع النقل الجوي سيحتاج لأكثر من 600 ألف طيار عام 2036

الشارقة 24 – واس:



أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الثلاثاء، أن النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي سيتطلب توظيف أكثر من 600 ألف طيار في العالم بحلول العام 2036، وهو رقم يمثل تحدياً كبيراً بالنظر خصوصاً إلى شيخوخة السكان.



وقالت الأمينة العامة للمنظمة فانغ ليو أمام مجلس العلاقات الدولية في مونتريال "إن عدد الرحلات التجارية والركاب يتضاعف كل 15 سنة ولكن اليد العاملة المتوفرة في هذا القطاع تتقلص"، مضيفة "هذا النمو يمثل تحدياً بسبب عوامل عديدة أبرزها الشيخوخة المحتومة للسكان وانخفاض الولادات وعوامل أخرى، مثل انجذاب المواهب المستقبلية إلى قطاعات أخرى في التقنية العالية".



وأفادت الأمينة العامة أنه يتعين على قطاع النقل المدني أن "يبذل قصارى جهده لاجتذاب العمال المهرة الذين يحتاج إليهم والاحتفاظ بهم خلال العقود المقبلة"، لا سيما وأن تقديرات (إيكاو) تشير إلى أنه بحلول العام 2036 م سيحتاج القطاع إلى "ما لا يقل عن 620 ألف طيار" لتشغيل الطائرات التجارية التي تزيد سعتها عن 100 راكب.